Dal Nord Ovest – Malore per un ragazzino in montagna, arriva l’elisoccorso

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella serata di ieri per soccorrere un minorenne colpito da un malore presso il Rifugio Questa, comune di Valdieri.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22, con condizioni meteo marginali in loco. Si è quindi deciso per l'invio dell'elicottero in operatività notturna con l'obiettivo di effettuare una ricognizione e per l'attivazione delle squadre a terra a supporto. Fortunatamente la copertura nuvolosa non ha ostacolato il velivolo che è atterrato presso la piazzola ha prelevato il minorenne e il padre, entrambi di nazionalità olandese, e li ha condotti in ospedale.