Biella, scontro tra auto e moto all’incrocio di via Bertodano (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

C’è un ferito lieve nel sinistro stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 luglio, all’incrocio tra via Bertodano e via Trento, nel comune di Biella.

A rimanere coinvolte un’auto e una persona a bordo di una moto. Proprio quest’ultima è stata assistita sul posto dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità unita alla raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente.