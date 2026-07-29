Generare Educando: al via la nuova edizione del bando che stanzia 300mila euro per l’ecosistema educativo di Biella e il contrasto alla povertà educativa

Consolidare un modello avanzato di “territori educanti”, sviluppare il potenziale degli studenti e delle studentesse e contrastare in modo mirato le situazioni di fragilità, disagio e povertà educativa nella provincia. Con questi chiari obiettivi strategici, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella annuncia l’apertura della nuova edizione del bando “Generare Educando”, mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche del territorio un budget complessivo di 300.000 euro.

Il bando intende finanziare percorsi educativi innovativi volti alla prevenzione del disagio scolastico, all’inclusione di alunni a rischio di abbandono (con particolare attenzione a persone con disabilità e stranieri), all’orientamento e al potenziamento delle competenze cognitive, culturali ed emotive dei giovani. Le iniziative dovranno muoversi lungo i binari tracciati dall’Agenda ONU 2030, contribuendo in modo diretto al raggiungimento di quattro specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: SDG 4 (Istruzione di qualità), SDG 10 (Ridurre le disuguaglianze), SDG 11 (Città e comunità sostenibili) e SDG 17 (Partnership per gli obiettivi).

Per accedere ai contributi, l’iniziativa pone un vincolo preciso: i progetti dovranno essere presentati da reti formate da almeno tre istituzioni scolastiche (istituti di I e II grado e scuole paritarie) aventi sede o operanti nella provincia di Biella. Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta come capofila, mentre potrà aderire come partner a più progettualità. Per favorire logiche di comunità, la Fondazione considererà fortemente premiante il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti della Comunità Educante: enti locali, realtà del Terzo Settore, servizi sociali, famiglie e organizzazioni giovanili.

La pianificazione degli interventi dovrà basarsi su solide evidenze. Il bando richiede infatti una puntuale analisi del contesto locale basata sui dati e sugli indicatori demografici e sociali forniti dal quinto rapporto annuale di OsservaBiella (l’Osservatorio territoriale del Biellese), uno strumento fondamentale per mappare i bisogni emergenti e orientare le risorse dove la vulnerabilità è più accentuata.

"Con il bando Generare Educando la Fondazione vuole affrontare la sfida della transizione demografica utilizzando gli strumenti della formazione e dell’inclusione", dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo. "Non possiamo permettere che il calo demografico si traduca in una riduzione dei servizi o delle opportunità per le nuove generazioni. Vogliamo che la scuola diventi il perno di un'alleanza territoriale stabile con le famiglie, i comuni e il volontariato. Sostenere la crescita emotiva e cognitiva dei nostri ragazzi significa offrire loro gli strumenti per diventare cittadini attivi e consapevoli, capaci di generare valore per il Biellese di domani. La nostra priorità è che nessuno rimanga indietro".

Le domande di contributo potranno essere inviate a partire dal 31 luglio 2026, con termine alle 16 del 2 ottobre 2026. I progetti approvati dovranno prendere il via il 1° ottobre 2026 e concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2028, garantendo un’azione educativa continua sull'arco di un intero biennio. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è di 40.000 euro e la richiesta non potrà superare l'80% dei costi totali dell'iniziativa, lasciando il restante 20% a carico di cofinanziamenti o risorse proprie della rete proponente.

La Fondazione selezionerà i progetti idonei valutando la distribuzione territoriale e la partecipazione degli enti ad altri interventi annuali. L’assegnazione dei contributi avverrà su base comparativa attraverso una griglia di merito espressa in centesimi. La congruità del budget è il criterio principale (fino a 25 punti) per premiare trasparenza finanziaria e cofinanziamento.

Seguono le strategie per il protagonismo dei destinatari (fino a 20 punti) e lo sviluppo di competenze ed autonomia. La qualità e innovatività metodologica del progetto e del suo cronoprogramma valgono fino a 15 punti. L'analisi del contesto basata sui bisogni reali e la coerenza della proposta assegnano fino a 10 punti. L’integrazione territoriale e il mantenimento di nuovi servizi per la popolazione biellese offrono altri 10 punti. Ulteriori 10 punti premiano la solidità della rete scolastica e il coinvolgimento attivo delle realtà giovanili. Infine, la capacità di generare un impatto duraturo e sostenibile nel tempo garantisce gli ultimi 10 punti.

Approcci trasversali e percorso di accompagnamento

La Fondazione avvierà un percorso di accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi del bando affrontando anche la sfida della transizione demografica, centrale nella programmazione pluriennale 2025 – 2028, con lo strumento trasversale dell’accrescimento competenze. Verrà organizzato un incontro formativo aperto a tutti gli Enti interessati a partecipare al bando per fornire specifiche indicazioni sulla compilazione della richiesta di contributo.

Queste le date previste, sarà obbligatoria la registrazione:

- workshop 1° settembre 2026 ore 10 (max 20 partecipanti)

- workshop 15 settembre ore 17,30 (max 20 partecipanti)

Per gli Enti selezionati e ammessi al finanziamento la Fondazione proporrà un percorso di accompagnamento con i seguenti obiettivi: rafforzare la capacità degli enti di definire le sfide prioritarie per migliorare l’offerta educativa e riflettere sugli strumenti monitoraggio e valutazione orientato all’impatto; il consolidamento dell’ecosistema educativo territoriale attraverso un percorso coprogettato di riflessione sulle iniziative realizzate.