Biella, rimossi i 6 melograni della Fons Vitae: ora sono nella della scuola primaria XXV Aprile di Chiavazza

I sei melograni della Fons Vitae stanno bene e continueranno a crescere a Biella. Oggi, 28 luglio, sono stati trasferiti, dopo le operazioni di messa in sicurezza, nel parco della scuola primaria XXV Aprile di Chiavazza, dove troveranno una nuova collocazione all'interno di un progetto di aula didattica all'aperto dedicata ai bambini e alla conoscenza della natura. Un intervento che consentirà di salvaguardare le piante e, allo stesso tempo, di restituire alla città una Fons Vitae ancora più bella e valorizzata.

Il trasferimento dei sei melograni si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione del centro cittadino e, in particolare, dell'area stessa. È bene sapere che, nel corso delle attività e degli approfondimenti tecnici effettuati, è emerso che alcuni dei melograni erano stati collocati su basi in cemento armato interrate, ad una profondità di circa 30-40 centimetri. Altre piante, invece, si erano sviluppate in prossimità di importanti sottoservizi, tra cui la rete fognaria e la condotta che porta l'acqua proprio alla fontana della Fons Vitae, presumibilmente provocando alcuni danni alla medesima.

Il trasferimento rappresenta quindi anche un'opportunità per garantire ai sei melograni condizioni più favorevoli per la loro crescita e per la loro futura esistenza: l'attuale collocazione, infatti, non era ottimale per il loro sviluppo, mentre il nuovo spazio consentirà alle piante di vivere e crescere in un ambiente più adatto, all'interno di un progetto pensato per valorizzarle nel tempo.