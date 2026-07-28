Prosegue l'iter di spostamento degli alberi sradicati dalla Fons vitae a Biella. In attesa di piantumazione sono arrivati nel giardino della scuola elementare di Chiavazza. Maggiori dettagli tecnici verranno forniti dall'amministrazione comunale come preannunciato.
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martedì 28 luglio
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I melograni di Biella arrivano a Chiavazza
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