 / Biella

Biella | 28 luglio 2026, 12:54

I melograni di Biella arrivano a Chiavazza

melograni di Biella arrivano a Chiavazza

melograni di Biella arrivano a Chiavazza

Prosegue l'iter di spostamento degli alberi sradicati dalla Fons vitae a Biella. In attesa di piantumazione sono arrivati nel giardino della scuola elementare di Chiavazza. Maggiori dettagli tecnici verranno forniti dall'amministrazione comunale come preannunciato.

News collegate:
 Biella, al via il trasferimento dei melograni: proteste e presidio alla Fons Vitae: “Difendiamo il verde pubblico” - 28-07-26 11:40

redazione c

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore