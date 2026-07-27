Biella cura il centro, ma dimentica le periferie FOTO

Ho letto con interesse, ma anche con una certa sorpresa, della particolare attenzione riservata all’arredo urbano del centro di Biella.
Numerosi sono stati gli interventi realizzati, dalla manutenzione di parchi e giardini alla sistemazione dell’area pedonale, fino alla riqualificazione di alcune piazze cittadine.
Da cittadino, tuttavia, mi dispiace rilevare che, nonostante i ripetuti solleciti inviati all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e corredati da documentazione, alcune importanti arterie della città, come via Cottolengo, continuino a essere trascurate. Analoga considerazione riguarda le strade vicinali, forse secondarie per collocazione, ma non per questo meno rilevanti per chi vi risiede o le percorre quotidianamente.
Una situazione che contrasta con il cartello “Benvenuti a Biella” e con l’immagine di una città attenta alla cura del proprio territorio.
Con l’auspicio che questa segnalazione non rimanga ancora una volta inascoltata, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.