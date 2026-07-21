Biella, a Città Studi i percorsi di qualifica professionale per giovani in obbligo scolastico e formativo

In un contesto in costante cambiamento, preparare i giovani ad affrontare le esigenze del lavoro è fondamentale. Città Studi si impegna a offrire ai ragazzi e alle ragazze in obbligo scolastico e formativo competenze concrete: non solo per proseguire gli studi e conseguire il diploma, ma anche per entrare nel mercato del lavoro con una qualifica spendibile e riconosciuta dalle imprese.

Per l’anno scolastico 2026/27, sono in corso le iscrizioni ai due percorsi formativi pratici, mirati e totalmente gratuiti, finanziati dalla Regione Piemonte. I corsi sono rivolti ai giovani tra i 14 e 24 anni.

L’obiettivo è uno: trasformare le aspirazioni in risultati reali. Il percorso biennale rilascia una qualifica per Operatore Informatico, mentre il percorso triennale di Operatore delle Produzioni Alimentari, propone 2 orientamenti: Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e Prodotti da Forno; Allestimento Sala e Somministrazione Piatti e Bevande.

Il corso per Operatore Informatico offre un’importante opportunità di ingresso in un settore in forte espansione. Il percorso non è solo teorico: forma figure capaci di operare nel mondo digitale, approfondendo temi come Cyber Security e gestione dei dati. Sono previste anche attività pratiche su elettronica e programmazione, con focus su installazione e configurazione di sistemi operativi come Windows e Linux. Il programma include inoltre progetti concreti (ad es. la realizzazione di un sito web) e la conoscenza dei principi dell’intelligenza artificiale, applicati a contesti come Metaverso e gaming.

Anche l’Operatore delle Produzioni Alimentari ha un ruolo centrale nella valorizzazione dei prodotti tipici, e apprende tecniche di trasformazione e conservazione spendibili in diversi settori. L’Operatore della Ristorazione Sala-Bar, invece, viene formato per gestire il contatto con il cliente, la preparazione dei piatti fino alla loro presentazione, con sbocchi in bar/ristoranti e catering. Entrambi gli indirizzi seguono il Sistema Duale, integrando formazione teorica e pratica con 300 ore di tirocinio in azienda.

Questi corsi offrono un’opportunità concreta di formazione per i giovani. Città Studi si impegna a progettare percorsi capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, promuovendo allo stesso tempo curiosità, creatività e motivazione allo studio. Durante l’intero percorso, gli studenti sono seguiti e accompagnati da tutor, che affiancano le competenze tecniche con un supporto orientativo e formativo. L’obiettivo è creare un ambiente in cui ciascun ragazzo possa esplorare passioni e attitudini, valorizzare il proprio merito e sviluppare abilità spendibili in ambito professionale, coerenti con la missione di un’agenzia formativa accreditata. I percorsi di Città Studi rappresentano un modello efficace di collaborazione: grazie alla sinergia tra istituzioni, mondo produttivo e agenzia formativa, si costruiscono itinerari solidi, qualificanti e aggiornati. In questo modo l’istruzione professionale diventa un investimento strategico per il territorio, perché sostiene il talento, le vocazioni individuali e la crescita di competenze realmente richieste. Questi corsi sono un trampolino verso un futuro dignitoso e ambizioso: formano in modo pratico, innovativo e vicino alla realtà, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire la propria strada.

“Il nostro scopo è che gli alunni arrivino alla qualifica professionale con competenze solide e verificabili, sperimentate in contesti reali e realmente spendibili nel lavoro di domani. -Sottolinea Annamaria Poppa, Responsabile Formazione professionale dell’agenzia formativa biellese-. In Città Studi crediamo in un percorso che unisca formazione di qualità, laboratori operativi e tirocinio in azienda, così da accompagnare ogni studente a scoprire talenti, rafforzare le proprie abilità e trasformarle in un progetto professionale concreto”.

“Noi docenti insegniamo non soltanto la teoria della pratica, ma mettiamo in pratica la teoria, per tornare finalmente a riavere in mano il controllo della tecnologia. Sottolinea Ted Martin Consoli, docente del corso. Quindi, in classe gli studenti metteranno in pratica quello che hanno studiato e in azienda, durante il tirocinio, potranno vedere se veramente questa è la loro strada”.

Per conoscere meglio l’offerta formativa, Città Studi organizza incontri individuali, dove i ragazzi potranno interagire con docenti e tutor, visitare i laboratori e scoprire le opportunità che li attendono.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare Città Studi al numero 015 8551111, inviare una mail a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web [www.cittastudi.org].