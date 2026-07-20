 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 20 luglio 2026, 09:40

Morto il ‘Comandante Alfa’, tra i fondatori del Gis Carabinieri

Aveva 75 anni, più volte si recò in visita nel Biellese.

Morto il ‘Comandante Alfa’, tra i fondatori del Gis Carabinieri

Morto il ‘Comandante Alfa’, tra i fondatori del Gis Carabinieri

(Adnkronos) - “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa. Ci lascia un uomo Speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità”.

Lo si legge nella pagina Facebook dedicata al comandante, tra i fondatori del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dell'Arma dei Carabinieri. 

Nato a Castelvetrano, in provincia di Trapani, nel 1951 è stato luogotenente dell'Arma e, nel corso della sua carriera, è stato coinvolto in una serie di azioni come la rivolta nel supercarcere di Trani.

Più volte si recò in visita nel Biellese raccontando alcuni episodi della sua lunga carriera.

News collegate:
 Il Comandante Alfa con ANC e i Carabinieri di Valle Mosso e Mosso - 10-07-17 09:38
 Comandante Alfa: Auspico che anche le donne si mettano in gioco ed entrino a far parte del GIS - FOTOGALLERY - 09-07-17 11:09
 Biella: Bagno di folla nella sala Biver per il Comandante Alfa col suo nuovo libro FOTOGALLERY - 30-05-17 12:40

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore