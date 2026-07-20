Capitanerie di Porto, Pichetto: “Riferimento insostituibile per la tutela della biodiversità”

“Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che oggi celebra i suoi 161 anni, rappresenta un riferimento insostituibile per la tutela della biodiversità. Ogni giorno emerge con evidenza il lavoro svolto dal Corpo nelle attività di presidio, controllo, monitoraggio, prevenzione e contrasto dell’inquinamento, così come nelle attività tecniche a supporto del Ministero. La mia gratitudine va al Comandante Generale Sergio Liardo e, per il suo tramite, alle donne e agli uomini del Corpo, che ogni giorno sanno custodire il nostro bene più prezioso, a partire dalle aree marine protette e lungo tutte le coste e i mari che rendono unico il nostro Paese”.

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.