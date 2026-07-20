 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 20 luglio 2026, 10:40

Capitanerie di Porto, Pichetto: “Riferimento insostituibile per la tutela della biodiversità”

Capitanerie di Porto, Pichetto: “Riferimento insostituibile per la tutela della biodiversità”

Capitanerie di Porto, Pichetto: “Riferimento insostituibile per la tutela della biodiversità”

 “Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che oggi celebra i suoi 161 anni, rappresenta un riferimento insostituibile per la tutela della biodiversità. Ogni giorno emerge con evidenza il lavoro svolto dal Corpo nelle attività di presidio, controllo, monitoraggio, prevenzione e contrasto dell’inquinamento, così come nelle attività tecniche a supporto del Ministero. La mia gratitudine va al Comandante Generale Sergio Liardo e, per il suo tramite, alle donne e agli uomini del Corpo, che ogni giorno sanno custodire il nostro bene più prezioso, a partire dalle aree marine protette e lungo tutte le coste e i mari che rendono unico il nostro Paese”.

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

Le prime dal territorio

Biella

Lotta alle baby gang, c'è anche Biella tra le 44 province messe sotto la lente d'ingrandimento dalla Polizia (foto di repertorio)

Lotta alle baby gang, c'è anche Biella tra le 44 province messe sotto la lente d'ingrandimento dalla Polizia

Nella nostra provincia identificate circa 670 persone, tra cui 567 maggiorenni e 102 minorenni:...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore