Biella, PNRR al traguardo: 30 milioni di opere realizzate, restano aperti solo due cantieri

Il programma degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è ormai giunto alla sua fase conclusiva. A Biella sono stati realizzati quasi 30 milioni di euro di lavori: la maggior parte delle opere è stata completata, mentre sono soltanto due i cantieri ancora aperti interessati da proroghe già autorizzate.



Tra gli interventi più significativi proseguono i lavori di messa in sicurezza della Roggia del Gorgomoro lungo via Italia. In piazza Santa Marta il cantiere è ormai praticamente concluso; successivamente i lavori interesseranno la Fons Vitae e piazza San Giovanni Bosco, nell’ambito della riqualificazione del centro cittadino. Si tratta di opere che saranno realizzate utilizzando i risparmi ottenuti durante i lavori eseguiti proprio in via Italia.



Sul fronte dell'edilizia scolastica è stata concessa la proroga al 30 agosto per il completamento dei lavori al nuovo polo dell'infanzia Thes e alla scuola primaria Fermi-Borgonuovo, dove è in corso la realizzazione della nuova palestra.



Sono invece terminati i lavori al polo scolastico di Pavignano, mentre a Villa Macchi il cantiere è ormai nella fase delle rifiniture. Conclusi anche gli interventi all'ex San Francesco, alla Palazzina Piacenza e all'ex biblioteca di via Pietro Micca, dove è stato riqualificato il piano terreno. A Palazzo Pella, sede degli uffici comunali, resta da effettuare esclusivamente il collaudo degli ascensori.



«È stato un lavoro decisamente impegnativo, che affonda le proprie radici nell'attività avviata dalla Giunta Corradino e che è stato portato avanti con grande impegno dal mio predecessore, Cristiano Franceschini. A lui e agli uffici comunali va riconosciuto il merito di aver costruito un percorso che oggi ci consente di vedere quasi 30 milioni di euro di opere concretizzarsi sul territorio. Siamo soddisfatti perché la maggior parte degli interventi è ormai conclusa o in fase di ultimazione e Biella potrà beneficiare di un patrimonio pubblico più moderno, efficiente e sicuro», dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Luca Castagnetti.