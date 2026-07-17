Biella, lavori di manutenzione alla rete di distribuzione: ecco dove

È arrivata comunicazione ai cittadini del comune di Biella che, a seguito di una programmazione di lavori di manutenzione straordinaria alla rete di distribuzione, il 20 luglio prossimo, dalle 9 alle 16, in via C. Battisti (dal civico 13 al civico 29) e in via Cerino Zegna (dal civico 1 al civico 30), è prevista la temporanea sospensione della distribuzione di acqua potabile e potrebbero verificarsi improvvisi cali di pressione.

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile. Gli uffici preposti si scusano anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi e restano a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 90 36 25.