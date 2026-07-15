Protestano i rider di Biella, manifestazione a Torino davanti al palazzo della Regione

I rider biellesi tornano a incrociare le braccia. Dopo il presidio di venerdì scorso, 10 luglio, dove hanno aderito diversi lavoratori, assieme ad alcuni delegati della CGIL Biella, si torna a protestare nelle sedi istituzionali.

Per domani, infatti, dalle 10 alle 17, è stata indetta una manifestazione a Torino davanti al palazzo della Regione Piemonte. Saranno presenti, oltre ai rappresentanti della CGIL di ogni provincia, anche moltissimi rider.

“Le ragioni della mobilitazione sono diverse – sottolinea Nicoletta Fabbian, funzionaria Nidil e Filt della CGIL Biella – Oltre a chiedere compensi più equi e maggiori tutele, si chiede il rispetto dell’ordinanza regionale per la tutela dei lavoratori esposti al caldo estremo che non sempre viene applicata. Una misura pensata per proteggere queste categorie maggiormente esposte alle ondate di calore dove l’attività lavorativa viene legittimamente sospesa a causa delle elevate temperature. Di tutto questo sarà discusso nel sit-in previsto per domani”.