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Basso Biellese | 14 luglio 2026, 18:09

Borriana, il Comune interviene per la messa in sicurezza del torrente Elvo

il Comune ha anticipato i fondi che arriveranno dalla Regione

Borriana, il Comune interviene per la messa in sicurezza del torrente Elvo

Borriana, il Comune interviene per la messa in sicurezza del torrente Elvo

L'Amministrazione Comunale di Borriana è intervenuta per il ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Elvo, in corrispondenza della passerella pedonale, provvedendo alla rimozione del materiale vegetale accumulato.

I lavori sono stati eseguiti da una ditta specializzata nel settore a seguito degli eventi meteorologici dello scorso 15-17 aprile 2025, che avevano compromesso il regolare deflusso delle acque.

"Per correttezza di informazione - scrive in una nota il Comune di Borriana ,- ci teniamo a specificare le modalità con cui si è reso necessario finanziare questo intervento. Inizialmente, la Regione Piemonte aveva assegnato al Comune di Borriana un contributo di € 60.000,00 destinato anche alla rimozione della vegetazione nell'alveo del Torrente, tuttavia, solo poche settimane fa, la Regione ha comunicato il differimento di tale finanziamento all'anno 2028. Di fronte a questo rinvio, ritenendo prioritario non attendere oltre per non mettere a rischio la stabilità della passerella e la sicurezza idrogeologica della zona, l'Amministrazione Comunale ha deciso di agire immediatamente. L'intervento è stato quindi interamente finanziato con fondi propri del bilancio comunale, per un importo di circa € 5.900,00. Grazie a questa tempestiva variazione di bilancio, siamo riusciti a garantire in tempi brevi la sicurezza della struttura pedonale e il regolare scorrimento delle acque del Torrente Elvo, tutelando il nostro territorio e l'incolumità dei cittadini".

Borriana, il Comune interviene per la messa in sicurezza del torrente Elvo

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comune di Borriana, s.zo.

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