Borriana, il Comune interviene per la messa in sicurezza del torrente Elvo

L'Amministrazione Comunale di Borriana è intervenuta per il ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Elvo, in corrispondenza della passerella pedonale, provvedendo alla rimozione del materiale vegetale accumulato.

I lavori sono stati eseguiti da una ditta specializzata nel settore a seguito degli eventi meteorologici dello scorso 15-17 aprile 2025, che avevano compromesso il regolare deflusso delle acque.

"Per correttezza di informazione - scrive in una nota il Comune di Borriana ,- ci teniamo a specificare le modalità con cui si è reso necessario finanziare questo intervento. Inizialmente, la Regione Piemonte aveva assegnato al Comune di Borriana un contributo di € 60.000,00 destinato anche alla rimozione della vegetazione nell'alveo del Torrente, tuttavia, solo poche settimane fa, la Regione ha comunicato il differimento di tale finanziamento all'anno 2028. Di fronte a questo rinvio, ritenendo prioritario non attendere oltre per non mettere a rischio la stabilità della passerella e la sicurezza idrogeologica della zona, l'Amministrazione Comunale ha deciso di agire immediatamente. L'intervento è stato quindi interamente finanziato con fondi propri del bilancio comunale, per un importo di circa € 5.900,00. Grazie a questa tempestiva variazione di bilancio, siamo riusciti a garantire in tempi brevi la sicurezza della struttura pedonale e il regolare scorrimento delle acque del Torrente Elvo, tutelando il nostro territorio e l'incolumità dei cittadini".