Oltre 500 operatori contro gli incendi, la Regione fa il punto sulla siccità

Grazie alle piogge delle ultime ore e al continuo lavoro dei soccorritori, migliora la situazione degli incendi che da giorni interessano il territorio piemontese.

In Valsesia, a Cravagliana, permangono alcuni focolai isolati in cresta. A Boccioleto sono in corso le operazioni di bonifica, con l’intervento delle squadre a terra dei Vigili del Fuoco e dei volontari del Corpo Antincendi boschivi. A Varallo il rogo è sotto controllo, mentre a Cervato e Fobello restano due piccoli focolai in quota.

Nel Verbano-Cusio-Ossola, a Premosello Chiovenda, sono ancora impegnati tre Canadair e un elicottero, mentre le squadre a terra proseguono le attività di bonifica. A Bannio Anzino e in Val Vigezzo sono presenti piccoli focolai, ma gli incendi risultano sotto controllo.

A Valprato Soana, nel Torinese, il fronte occidentale è stato spento, mentre quello orientale rimane attivo, ma circoscritto.

Sono oltre 500 gli operatori impegnati in questi giorni. Alle squadre dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine si affiancano oltre 200 persone tra volontari AIB, Protezione civile e Croce Rossa, con l’impiego di 60 mezzi.

«Continuiamo a seguire con il massimo impegno, con uomini e mezzi, l’evolversi dei diversi fronti di incendio in Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori alla Protezione civile Marco Gabusi e all’Ambiente Matteo Marnati –. La situazione climatica e meteorologica che coinvolge l’intera Pianura Padana dura ormai da settimane, con temperature ben oltre la media stagionale e pochissime piogge, e impone il mantenimento della massima allerta per il rischio incendi. Dopodomani, lunedì, abbiamo convocato il tavolo per l’emergenza idrica, che sarà l’occasione per verificare la situazione causata dalla siccità, tra le cause degli incendi, e valutare eventuali misure da adottare, anche in accordo con il Governo e con le altre Regioni coinvolte».

Alla riunione parteciperanno il presidente Alberto Cirio e gli assessori all’Agricoltura Paolo Bongioanni, alla Montagna Marco Gallo e all’Ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Sono stati convocati i rappresentanti delle associazioni agricole, dei parchi e delle aree protette, dei consorzi idrici, dell’Ente Nazionale Risi, dell’Anbi, della Città Metropolitana di Torino, delle Prefetture e delle Province piemontesi, oltre agli enti locali, agli enti di governo dell’Ambito territoriale e ai gestori del Servizio idrico integrato e delle reti idriche.