Incendi in Valsesia, AIB biellesi impegnati nella bonifica FOTO

Proseguono le operazioni di controllo e bonifica degli incendi divampati nell’area tra Cravagliana e Boccioleto. Tra le forze impegnate figurano anche le Squadre AIB della provincia di Biella, intervenute in particolare sopra Boccioleto, dove sono presenti numerosi punti da monitorare e mettere in sicurezza.

Su entrambi i fronti sono entrati in azione anche i Canadair. Nel primo pomeriggio di ieri, un temporale accompagnato da una forte pioggia ha contribuito a contenere il fuoco, rendendo però più difficoltosa la discesa degli operatori lungo un terreno accidentato e ricco di pietrame.

Al momento la situazione appare sotto controllo, anche se restano alcune piccole ripartenze, causate da ceppi che continuano a bruciare in profondità.

Temperature elevate, siccità e vegetazione particolarmente secca, mantengono alto il rischio di una ripresa delle fiamme. In questi giorni alcuni operatori saranno a disposizione per monitorare l'area.