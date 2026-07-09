Volontari del Corpo AIB Piemonte in missione antincendio in Italia e all'estero FOTO

Mentre il Piemonte continua a fronteggiare numerosi incendi boschivi, l’impegno dei Volontari del Corpo AIB Piemonte non conosce confini.

In queste settimane, infatti, prosegue la collaborazione internazionale nell’ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, con i volontari del Corpo AIB Piemonte e la componente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Piemonte e Lombardia impegnati nella seconda settimana di Preposizionamento presso le strutture dei Sapeurs-Pompiers della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, nello SDIS 13.

Parallelamente, continuano anche le missioni antincendio dei volontari piemontesi nel Lazio, a testimonianza di una disponibilità che va ben oltre i confini regionali.

Durante la prima settimana di attività in Francia, il team è intervenuto nel vasto incendio sviluppatosi nei pressi di Lançon-Provence, che ha interessato circa 250 ettari di territorio. Le squadre hanno operato nella difesa delle abitazioni e della vegetazione, per poi proseguire con le operazioni di bonifica dell’area.

Un secondo intervento ha interessato il Comune di Rognac, dove un incendio ha coinvolto un’ampia porzione di vegetazione e alcune attività industriali. Anche in questo caso, il personale ha lavorato nelle fasi di spegnimento e successiva bonifica, in stretta collaborazione con i colleghi francesi.

Essere volontari significa essere pronti a partire quando serve, ovunque ci sia bisogno. Significa mettere competenze, esperienza e spirito di squadra al servizio della sicurezza delle persone e del territorio.

Un impegno che attraversa i confini e che dimostra come la cooperazione tra i sistemi di Protezione Civile europei rappresenti una risorsa fondamentale per affrontare emergenze sempre più complesse. In ogni intervento, in Italia e all’estero, i Volontari del Corpo AIB Piemonte continuano a portare con orgoglio professionalità, dedizione e i valori del volontariato.