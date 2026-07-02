La Coop di Santhià si rinnova e diventa superstore

Da giovedì 2 luglio riapre al pubblico completamente rinnovato il punto vendita Coop di Santhià, che dopo un importante intervento di riqualificazione adotta il format Superstore di Nova Coop, pensato per offrire una spesa più semplice, veloce e completa, con particolare attenzione alla qualità dell'offerta alimentare, ai servizi e all'esperienza di acquisto.

L'intervento ha interessato il negozio di via Galileo Ferraris 21/E-F, inserito all'interno del Centro commerciale Ipparco, ed è stato realizzato attraverso un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro che ha coinvolto sia le attrezzature commerciali sia gli spazi.

Pur mantenendo invariata la superficie di vendita di circa 1.800 metri quadrati, il nuovo Superstore presenta un'organizzazione degli spazi completamente ripensata per rendere più intuitivo il percorso di acquisto e valorizzare i reparti maggiormente richiesti dai consumatori.

Tra le principali novità figura il nuovo ingresso, riposizionato per migliorare l'accessibilità e la visibilità dell'area commerciale, accanto al quale trova posto il rinnovato Novapoint, il centro servizi dedicato a soci e clienti. Lo spazio è stato completamente ridisegnato secondo il format più recente della Cooperativa, con una configurazione aperta e maggiormente orientata all'accoglienza e all'assistenza per tutte le attività legate al Prestito Sociale, ai servizi energetici e telefonici e alle informazioni sulla vita cooperativa.

Particolare attenzione è stata dedicata ai reparti freschi e freschissimi. L'area dei banchi assistiti è stata riorganizzata con una nuova disposizione di Gastronomia, Macelleria e Pescheria, integrata da una più ampia proposta take-away pensata per rispondere alle esigenze di consumo contemporanee. Fa il suo ingresso anche il nuovo reparto Panetteria self-service, che amplia l'offerta di pane e prodotti da forno con una modalità di acquisto più pratica e immediata.

All'interno del punto vendita trovano inoltre maggiore evidenza i prodotti del territorio e le eccellenze agroalimentari piemontesi grazie all'introduzione di spazi dedicati ai localismi sotto la denominazione comune de “Il buono del Piemonte”, in continuità con l'impegno di Nova Coop nel sostenere le filiere produttive locali e valorizzare le produzioni regionali.

Importanti innovazioni riguardano anche la fase finale della spesa. La barriera casse è stata completamente ridisegnata per essere più efficiente, tecnologica e funzionale. Si compone ora di quattro casse tradizionali, quattro postazioni Fast Lane, dedicate alle piccole spese veloci, e due nuove postazioni Salvatempo. Il nuovo servizio Salvatempo, riservato ai soci, consiste nell’utilizzo di un dispositivo mobile da prendere all’ingresso per scannerizzare i prodotti in fase di scelta e pagare in casse dedicate, riducendo i tempi di attesa. Inoltre, anche le casse tradizionali sono state dotate di un accettatore automatico di tutti i sistemi di pagamento, che favorisce la velocità e la precisione delle operazioni.

L'intervento è stato accompagnato dall'ammodernamento delle attrezzature refrigerate e da una serie di opere di efficientamento che consentiranno una gestione più sostenibile del punto vendita. Contestualmente sono stati realizzati lavori di manutenzione e riqualificazione delle aree esterne e dei servizi comuni del Centro commerciale Ipparco, compresi il rifacimento della pavimentazione della galleria interna, del parcheggio e della relativa segnaletica.

Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop, commenta: «Con la trasformazione del negozio di Santhià in Superstore prosegue il percorso di evoluzione della nostra rete commerciale. Abbiamo realizzato un intervento che mette al centro le esigenze di soci e clienti, rendendo il negozio più moderno, più funzionale e più adatto ai nuovi comportamenti di acquisto. L'obiettivo è offrire una migliore esperienza di spesa, rafforzando al tempo stesso il presidio dei reparti freschi, i servizi e la valorizzazione delle produzioni del territorio. L'investimento realizzato conferma la volontà della Cooperativa di continuare a investire nei territori in cui opera, mantenendo una presenza capillare e di qualità. Il nostro negozio rappresenta non solo un presidio commerciale ma anche un punto di riferimento sociale per oltre 4.500 soci del punto vendita e per i consumatori del territorio. Rinnovarlo significa rafforzare questo legame e continuare a garantire un'offerta coerente con i valori cooperativi: qualità, convenienza, attenzione alle persone e sostegno alle comunità locali».

Per celebrare la conclusione dei lavori, nei pomeriggi del weekend dal 2 al 4 luglio il Superstore propone un programma di iniziative dedicate alle famiglie con attività gratuite di animazione in galleria: giovedì 2 luglio sarà presente un caricaturista per realizzare ritratti, venerdì 3 ai più piccoli verrà distribuito zucchero filato fino a esaurimento e sabato 4 il truccabimbi e un’attività di sculture con i palloncini.

In quei giorni sarà omaggiata a soci e clienti, fino a esaurimento, una shopper Coop di cotone.

Il Superstore Coop di Santhià continuerà ad osservare i consueti orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.30 – 20.00 e la domenica 8.30-13.00.