L'alta moda Peserico si allarga nel mondo

Ha programmato, per i prossimi tre anni, di voler aprire almeno un’altra decina di store nel mondo. Peserico, uno dei brand più conosciuti dell’alta moda italiana, allargherà ancora il proprio retail un po' in tutto il mondo nella certezza che questo è uno dei canali maggiormente produttivi di fatturato.

Due settimane orsono ha aperto un monomarca a Miami e lo replicherà, a giorni, a Doha, capitale del Qatar, sul Golfo Persico. Un retail che all’azienda è sempre più interessante visto che Peserico, da tempo, ha allargato la sua produzione anche all’uomo.

In questo contesto il management dell’azienda vuole sempre più proporre un total look comprensivo di accessori di altissima pelletteria, ad iniziare dalle borse, con Itinera, che in pochissimi mesi è diventata uno dei “sogni” di milioni di donne.