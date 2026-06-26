Il fotografo perfetto per il tuo matrimonio ti sta già aspettando e Lumos te lo fa conoscere

Una festa che spesso può anche diventare motivo di stress, ansia e preoccupazione soprattutto per la scelta del fotografo, ovvero il testimone della tua felicità, quello che immortalerà i momenti più belli della tua giornata. Sceglierlo non è facile, soprattutto per chi non ha tempo di scoprirli dal vivo, girando, viaggiando, o chiedendo in giro. Una soluzione facile, però, arriva dal web. Ed è Lumos, ovvero il marketplace che ti semplifica la vita, che ti porta la città sul pc o sullo smartphone, che ti fa conoscere posti, luoghi, persone, attività e professionisti senza dover per forza scendere per fare un giro in centro o al centro commerciale. Il sito Lumos.it è chiaro, preciso, ha colori accesi e ti invoglia a scoprire tantissime novità. E poi con Hoba ci sono sorprese ogni giorno, per tutti.

Cos’è Lumos: tutto sul marketplace che ti aiuta ogni giorno

Lumos è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Ha varie finestre e varie opportunità e per ognuna ci sono, appunto, offerte dedicate. I valori che Lumos intende trasmettere, infatti, sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità. Le finestre sono tre: vetrine, Hoba e noleggio auto (a lungo termine). La prima è quella utilissima per chi deve sposarsi e sta pianificando la sua festa.

Matrimonio con Lumos: come scegliere il fotografo perfetto

Con la sezione vetrine è possibile scegliere la tipologia di professionista di cui siete alla ricerca ma anche la città per avere a disposizione diverse opzioni. Per ogni fotografo ci sono tutti i dettagli e poi i contatti utili per prendere informazioni. E poi occhio alle sorprese, alle offerte e alle promozioni. Vetrine, d’altronde, è una finestra pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Dagli artigiani ai servizi per la casa, dai centri estetici ai meccanici, dai fotografi ai parrucchieri (a proposito di matrimonio), ogni scheda fornisce informazioni dettagliate, contatti, indirizzo e, quando disponibili, recensioni degli utenti. E presto, ecco un’altra novità per le aziende: con la funzionalità di geolocalizzazione ci saranno ancora più opportunità di essere visti e trovati dagli utenti.

Le sorprese di Hoba su Lumos: come vincere

Lumos non vuole solo aiutarvi nella scelta delle vostre esigenze ma intende legarsi a voi. In che modo? Attraverso Hoba e le sue sorprese ogni giorno diverse, pensate per tutti. Sul sito è tutto spiegato con le classiche domande frequenti. Le Sorprese di Hoba sono regali che Hoba porta su Lumos: esperienze, viaggi, cene, momenti speciali e attività da vivere. Si sbloccano una alla volta: di volta in volta trovi su Lumos una nuova sorpresa a cui puoi iscriverti entro il tempo indicato. Basterà consultare ogni giorno il calendario e iscriversi alla newsletter per essere sempre aggiornati. Tutti possono vincere, l’iscrizione è gratuita e basterà essere maggiorenni.

Quali sono i punti di forza di Lumos?

Lumos sta raccogliendo ampi consensi, le recensioni sono positive, gli utenti aumentano e l’obiettivo, uno dei tanti, è crescere in modo capillare arrivando anche a coprire altri paesi oltre all’Italia. I valori che Lumos intende trasmettere sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità. Tra i punti di forza, oltre ai filtri e le tante offerte e sorprese, c’è l'efficienza dell’assistenza clienti. Ogni problema può essere risolto con le domande frequenti o attraverso la chat simultanea. Lumos è anche legato al mondo dello sport, d’altronde ne condivide molti dei valori: Lumos è "First Sponsor" del Pistoia Basket ed è sponsor del Team Volley Napoli. Inoltre, ha come brand ambassador Alice Sabatini, Miss Italia 2015.