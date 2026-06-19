Biella, un tappeto di fiori verso l’altare: l’infiorata del Favaro richiama un gran numero di visitatori

Un tappeto di fiori ha accolto fedeli e visitatori nella chiesa parrocchiale di Favaro in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini. Una tradizione che si rinnova, particolarmente sentita dalla comunità che, generazione dopo generazione, continua a richiamare persone non solo dal rione di Biella ma anche da fuori provincia, attratte dalla bellezza e dalla particolarità dell'infiorata realizzata dai residenti.

Dall'ingresso della chiesa fino all'altare, il percorso è stato impreziosito da un suggestivo tappeto floreale composto con cura e pazienza dai volontari del quartiere. Un lavoro collettivo che ha richiesto giorni di preparazione e che ha visto la partecipazione attiva dei residenti, molti dei quali hanno contribuito offrendo fiori raccolti nei propri giardini o nelle aree verdi di Favaro.

Colori, profumi e motivi decorativi hanno trasformato il sagrato e l'interno dell'edificio religioso in uno scenario di grande impatto visivo e spirituale. L'infiorata rappresenta, infatti, non solo una tradizione legata alla festività del Corpus Domini ma anche un momento di forte condivisione e appartenenza per la comunità.

Numerosi i visitatori che hanno varcato la soglia della chiesa durante la giornata avvenuta ad inizio mese. Tra loro giovani, famiglie e semplici curiosi, desiderosi di ammirare il lavoro svolto dai volontari vivendo un'atmosfera speciale, unica e davvero inimitabile.