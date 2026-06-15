Urbanistica e attività produttive, Zappalà: "Più facile ingrandire le fabbriche, la Regione concede fino al 30% in più”

“La proposta di modifica alla legge Omnibus sui limiti di ampliamento delle aree industriali rappresenta una svolta di assoluto buonsenso e un'iniezione di fiducia straordinaria per il nostro tessuto industriale e logistico. Meno lacci, più sviluppo: il Piemonte della concretezza non si ferma”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Davide Zappalà.

La modifica normativa permetterà, in sede di ristrutturazione, di elevare i limiti di ampliamento delle superfici delle aree industriali, dei capannoni e dei poli logistici, portando la soglia percentuale di incremento volumetrico al 30% e fino a un massimo di 5.000 metri quadrati complessivi (rispetto ai precedenti 2.000 metri quadrati stabiliti sotto la presidenza Chiamparino).

“Innalzare i limiti e permettere ampliamenti significativi, pari quasi a un campo di calcio in più per singola struttura, significa dare alle nostre aziende lo spazio fisico e normativo per crescere, innovare ed essere competitive sui mercati internazionali – spiega l'esponente di Fratelli d’Italia –. Il tutto avviene seguendo vincoli stringenti e virtuosi legati al miglioramento della qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale degli stabili”.

“La nostra linea politica si fonda su un principio chiaro: sostenere chi produce e crea occupazione, preferendo il riuso, la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente al consumo incontrollato di nuovo suolo. Questa misura fa esattamente questo: rende maggiormente appetibili gli investimenti sulle strutture attuali, velocizzando i procedimenti e abbattendo gli ostacoli burocratici. Condividiamo inoltre l'apprezzamento espresso da Ance Piemonte e raccogliamo la sfida per le prossime settimane: l'obiettivo è giungere all'approvazione definitiva del provvedimento entro la pausa estiva di agosto, valutando con attenzione anche le proposte del mondo costruttivo in materia di premialità aggiuntive per i casi di bonifica dei suoli industriali dismessi”, conclude Zappalà.