CGIL, firmato il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per il comparto sanità: nel Biellese interessa circa 1600 lavoratori

La CGIL ha firmato il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per il comparto sanità, che nel Biellese interessa circa 1600 lavoratori, tra ospedale di Ponderano e le altre strutture presenti sul territorio dell'Azienda sanitaria locale.

L'intesa non riguarda il personale medico e dirigenziale ma infermieri, tecnici, impiegati amministrativi, oss, educatori e altre figure professionali ancora. "E' un contratto che dà risposte concrete dal punto di vista economico ai lavoratori - spiega Roberto Panella, segretario della Funzione pubblica della Cgil di Biella -. Che abbiamo firmato, a differenza del precedente, perché davvero migliora il livello retributivo rispetto all'aumento del costo della vita dei lavoratori e delle lavoratrici".

"Siamo soddisfatti anche perché l'accordo prevede il riconoscimento di una serie significativa di indennità - spiega Vittorio De Angelis, sindacalista Cgil e dipendente Asl -. Per esempio il riconoscimento dell'indennità ai turnisti durante il periodo di ferie, che vale circa il 13% del valore economico dell'accordo".

Gli aumenti stabiliti sono: 223,50 euro lordi al mese per gli infermieri, 200,10 per altre figure sanitarie, 171,10 per gli Oss. "Inoltre, tra le altre cose, è stato ratificato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale attraverso delle clausole di garanzia per i lavoratori - spiegano i due sindacalisti -. Un software non può valutare la qualità e la professionalità di un lavoratore, per fare un esempio, in base a calcoli aritmetici di quanti documenti vengono predisposti nell'arco di un giorno o una settimana".

Con questa firma si sono chiusi tutti i principali contratti del pubblico impiego: ministeriali, comuni e sanità. Il contratto sarà valido per il biennio 2025/27 ed è stato siglato in vigenza, cioè prima della sua scadenza.