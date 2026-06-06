Dal Nord Ovest - "Spogliava" le foto con l'intelligenza artificiale e le pubblicava online (foto di repertorio)

La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla perquisizione locale, personale ed informatica a carico di un cittadino italiano, residente a Novara, delegata dalla Procura della Repubblica di Novara. L'attività è stata avviata a seguito della denuncia presentata presso la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Novara nel dicembre dello scorso anno, da una ragazza venuta a conoscenza della pubblicazione delle proprie foto, modificate con l’intelligenza artificiale, su app di messaggistica istantanea, gestiti dall’indagato, a cui avevano accesso centinaia di persone.

Le fotografie, prive di ogni riferimento sessuale, pubblicate dalla denunciante sui social, venivano scaricate dall’indagato, modificate con l’intelligenza artificiale per “denudare” la vittima e ripubblicate su app di messaggistica istantanea.

La perquisizione ha permesso di acquisire elementi significativi della pubblicazione di materiale con contenuto sessualmente esplicito riferibile anche ad altre vittime in corso di identificazione. A seguito dell’accorso e al clamore della vicenda, alcune giovani vittime hanno deciso di presentare denuncia rientrante oggi nella recente previsione di legge che punisce la diffusione di immagini modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonee a trarre in inganno sulla loro genuinità, senza il consenso della persona.