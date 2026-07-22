Cosa comprano i consumatori quando fa caldo? Strategie per la pubblicità locale

Un luglio particolarmente caldo modifica le abitudini quotidiane, ma anche le priorità di acquisto. Cresce l’interesse per climatizzazione, ventilatori, protezioni solari, piscine, irrigazione, tende da sole, zanzariere e prodotti legati alla vita all’aperto.
Per le aziende, il punto non è soltanto individuare ciò che si vende maggiormente durante l’estate, ma adeguare la comunicazione ai bisogni presenti in quel preciso momento. Molte imprese continuano invece a promuovere ciò che desiderano smaltire o valorizzare, indipendentemente dall’effettivo interesse del pubblico.
Anche un prodotto stagionale secondario può diventare una leva per attirare clienti e presentare successivamente il resto dell’offerta. La pubblicità più efficace non cerca di imporre un bisogno: offre una soluzione quando le persone la stanno già cercando.
Sul blog di Atlantide è disponibile un approfondimento dedicato alle strategie di marketing stagionale e a come adattare la comunicazione ai bisogni del momento.
https://www.atlantide.biz/slug-marketing-stagionale-caldo-consumi-pubblicita/
Per altri contenuti dedicati a pubblicità, marketing e comunicazione, segui Atlantide anche su Instagram:
https://www.instagram.com/atlantidebiz/