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Cronaca dal Nord Ovest | 26 maggio 2026, 13:00

Treni, linea Torino-Novara: circolazione sospesa tra Settimo e Torino Stura per investimento persona

Treni, linea Torino-Novara: circolazione sospesa tra Settimo e Torino Stura per investimento persona (foto di repertorio)

Treni, linea Torino-Novara: circolazione sospesa tra Settimo e Torino Stura per investimento persona (foto di repertorio)

Disagi per chi viaggia sulla linea Torino-Novara: la circolazione ferroviaria risulta infatti sospesa tra Settimo e Torino Stura a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno. 

Sono le forze dell'ordine che stanno portando avanti, insieme alle autorità competenti, gli accertamenti sul posto per chiarire cause e dinamica dell'incidente. Disagi alla circolazione dei convogli: è stato attivato il servizio con corse bus ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Dalla redazione di Torino

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