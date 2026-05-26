Treni, linea Torino-Novara: circolazione sospesa tra Settimo e Torino Stura per investimento persona

Disagi per chi viaggia sulla linea Torino-Novara: la circolazione ferroviaria risulta infatti sospesa tra Settimo e Torino Stura a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno.



Sono le forze dell'ordine che stanno portando avanti, insieme alle autorità competenti, gli accertamenti sul posto per chiarire cause e dinamica dell'incidente. Disagi alla circolazione dei convogli: è stato attivato il servizio con corse bus ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.