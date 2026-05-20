Dal Nord Ovest - Sette colpi in due mesi: arrestato il rapinatore che era diventato il terrore delle farmacie

Era diventato il terrore delle farmacie, anche se non disdegnava altri esercizi, in particolare quelle di Torino, Moncalieri e Nichelino. E nell'arco di due mesi - tra marzo e aprile - aveva messo a segno addirittura sette colpi. E' stato però arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri un 41enne torinese, senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il malvivente avrebbe effettuato il primo “colpo” della serie il 19 marzo scorso, assaltando una farmacia a Nichelino, poi non si sarebbe più fermato mettendo a segno altre sei rapine, l’ultima delle quali in una farmacia, a Torino, a fine aprile, con un bottino complessivo di varie migliaia di euro.

Lo stop è arrivato grazie alle indagini che hanno permesso l’incrocio delle attività di indagine tecniche e raccolta di testimonianze, riuscendo a identificare l’autore e a bloccarlo prima che ne commettesse altre. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Torino.