Dal Nord-ovest, cade dalla via ferrata: soccorsa un'escursionista a Bussoleno (TO)

Nella giornata odierna, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sulla via ferrata dell’Orrido di Foresto, nel comune di Bussoleno, in provincia di Torino, dove una donna è caduta in un tratto strapiombante all’altezza della terza cascata. Nell’incidente ha riportato alcuni lievi traumi e ha danneggiato il kit di sicurezza utilizzato su questo tipo di percorsi.

L’attrezzatura è studiata e omologata per dissipare la forza prodotta da un’eventuale caduta attraverso una fettuccia con una serie di cuciture che si strappano progressivamente, attenuando l’energia trasmessa all’imbragatura, ai moschettoni e al cavo di sicurezza. Poiché il kit da ferrata è progettato per sostenere una sola caduta, la donna ha correttamente interrotto l’escursione e chiesto aiuto.

L’allarme è stato lanciato da altre persone presenti, uscite dall’Orrido per trovare il segnale telefonico necessario a contattare i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’escursionista e l’hanno riaccompagnata a valle in sicurezza. La donna è rientrata sulle proprie gambe, essendo in grado di camminare autonomamente, senza necessità di essere imbarellata. Presenti anche i Vigili del Fuoco.