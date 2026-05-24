Dal Nord Ovest - Drammatico incidente, muore un motociclista di 21 anni

Esito drammatico, ieri pomeriggio, a Moncalieri, a seguito di un incidente che si è verificato lungo la soprelevata che conduce alla tangenziale e alle autostrade. Per cause e dinamica ancora da accertare, lo schianto ha visto coinvolto anche uno scooter sul quale stava viaggiando un ragazzo di 21 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero ma per il giovane non c'è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Ci sono state ripercussioni sul traffico ma la carreggiata è rimasta aperta alla viabilità.