Lo hanno trovato ferito, in piena notte, all'interno di un negozio di corso Vercelli, a Torino. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire cosa sia accaduto ieri.
Un allarme ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero che, arrivati sul posto, hanno trovato intorno alle 22.30 una persona di origine extracomunitaria con lesioni all'addome e al torace. L'uomo, di 32 anni, è stato medicato e subito portato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco.
Sul caso indagano i carabinieri e, secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe degli effetti di una lite tra alcuni cittadini stranieri. L'uomo ferito non ha voluto sporgere denuncia.
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Cronaca dal Nord Ovest | 20 maggio 2026, 09:20
Dal Nord Ovest - Mistero nella notte, uomo trovato ferito all'addome e al torace all'interno di un negozio
Lo hanno trovato ferito, in piena notte, all'interno di un negozio di corso Vercelli, a Torino. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire cosa sia accaduto ieri.
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