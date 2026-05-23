Biella Riva celebra Maria Ausiliatrice: presentato il ricco programma FOTO

Entra nel vivo, nella Parrocchia di San Cassiano a Biella Riva, la festa di Maria Santissima Ausiliatrice del popolo cristiano. Il programma prevede già per questa sera, sabato 23 maggio, un momento di preghiera comunitaria: alle 21 si terranno l’esposizione del Santissimo Sacramento e la recita del Rosario meditato, seguite dall’adorazione eucaristica fino alle 22.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà domenica 24 maggio. Le Sante Messe seguiranno l’orario festivo delle 8.30, 10.45 e 18.30, mentre alle 20.30 sarà celebrata la Messa solenne presieduta da monsignor Roberto Farinella, vescovo della diocesi di Biella.

A seguire si svolgerà la processione per le vie del quartiere. Il percorso partirà da piazza San Giovanni Bosco e toccherà via Sabadell, via Dante, via della Repubblica, via Novara, via Galilei e via Italia, prima del rientro in piazza San Giovanni Bosco e in chiesa. Al termine sono previste la preghiera a Maria e la benedizione.

Il calendario proseguirà poi domenica 31 maggio, festa della Santissima Trinità, con il conferimento delle Cresime nella parrocchia, e domenica 7 giugno, in occasione del Corpus Domini, con la Messa di inizio dell’Estate Ragazzi.

Confermati gli appuntamenti ricorrenti del “Mese di Maria Ausiliatrice”: dal lunedì al venerdì, alle 17.45, la Coroncina a Maria Ausiliatrice; alle 18 la recita del Santo Rosario; alle 18.30 la Santa Messa. Fino a sabato 23 maggio prosegue inoltre la novena a Maria Santissima Ausiliatrice, con il Rosario tra le case della parrocchia alle 21.