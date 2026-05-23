AISM Biella incontra il Centro SM: un incontro dedicato ai risultati dei test cognitivi

La Sezione Provinciale AISM di Biella promuove un importante appuntamento informativo dedicato alle persone con sclerosi multipla, ai familiari e alla cittadinanza. Martedì 27 maggio, presso la sede AISM Biella in Via Piave 11/C, si terrà l’evento “AISM incontra il Centro SM”, un momento di confronto e approfondimento sui risultati ottenuti dai test cognitivi e dai questionari somministrati ai pazienti.

L’incontro, gratuito e in presenza, inizierà alle ore 16,45 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre alle 17:00 sono previsti i saluti iniziali di Paolo Trenta, Presidente Provinciale della Sezione AISM Biella.

A seguire, dalle ore 17,10, gli specialisti del Centro SM presenteranno i risultati emersi dall’attività di valutazione cognitiva, offrendo ai partecipanti l’opportunità di comprendere meglio l’importanza del monitoraggio neuropsicologico nella gestione della sclerosi multipla. Interverranno la Dott.ssa E. Schintone, responsabile del Centro SM, la Dott.ssa A. Calabrò, neuropsicologa del Centro SM, insieme alle infermiere specializzate Cpsi E. Cucco e Cpsi L. Gianoglio.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire aspetti spesso poco conosciuti della malattia, favorendo informazione, consapevolezza e dialogo diretto tra professionisti sanitari e persone coinvolte nel percorso di cura.

La giornata si concluderà alle 17,45 con un momento dedicato al dibattito e alle conclusioni, durante il quale i partecipanti potranno porre domande e condividere riflessioni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Sezione Provinciale AISM Biella al numero 015 849 4363 oppure al cellulare 335 659 7929.