Muzzano, ferito gravemente l'uomo di 71 anni: elitrasportato in codice rosso FOTO

Aggiornamento delle 8.30 di sabato 23 maggio

Sarebbe stato trasferito al CTO di Torino il 71enne soccorso nel tardo pomeriggio di ieri a Muzzano.

Secondo le informazioni disponibili, l’uomo avrebbe riportato ferite al torace, all’addome e gravi lesioni ad una mano. Le ferite sono riconducibili ad un attrezzo da lavoro.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato il paziente in codice rosso all’ospedale torinese. Restano da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e le condizioni del ferito.

Aggiornamento delle 19,26

Secondo le ultime notizie raccolte l'uomo che è stato soccorso sarebbe stato trasportato al CTO di Torino. Al momento dell'incidente si sarebbe trovato a bordo di un trattore tagliaerba che si sarebbe ribaltato causando lesioni al malcapitato agli arti inferiori.

Non sono note le condizioni di salute dell'uomo.

I fatti

Sono ancora frammentarie le notizie arrivate dall’intervento dei Vigili del fuoco e del 118 a Muzzano, dove un uomo avrebbe riportato gravi ferite all’interno di una tenuta della zona.

Secondo le prime informazioni, i soccorritori intervenuti sul posto hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente dell’infortunato in ospedale. Al momento non sono ancora note le esatte condizioni dell’uomo né la dinamica precisa dell’accaduto.

l'intervento è tutt'ora in corso.

Seguiranno aggiornamenti