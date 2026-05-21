Biella, tamponamento tra due auto in via Cernaia: traffico deviato e code

Traffico deviato e code a Biella per un tamponamento tra due auto, avvenuto intorno alle 13 di oggi, 21 maggio, lungo via Cernaia. Stando alle prime informazioni, sembra che una donna sia rimasta ferita lievemente.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alla conducente. Presenti anche gli agenti della Questura, assieme alla Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità. La strada resterà chiusa fino alla completa rimozione dei mezzi.