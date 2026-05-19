Dal Nord Ovest - Scontro tra auto e furgone: conducenti in ospedale

Grave incidente, nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, all'altezza dello svincolo di viale Torricelli per imboccare la Tangenziale Nord, nel Vercellese. Intorno alle 16, per cause al vaglio della Polizia locale, un furgone e un'auto si sono scontrate frontalmente. Gravi i danni per uno dei conducenti, trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Sul posto, per i soccorsi, insieme al personale sanitario che si è occupato dei feriti, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià: all' arrivo dei Vigili del Fuoco i conducenti erano già stati trasportati all' ospedale dai sanitari, l'intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi e dell' area interessata.