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Cronaca dal Nord Ovest | 14 maggio 2026, 11:40

Materiale pericolante al Grattacielo della Regione, in azione i Vigili del Fuoco

Materiale pericolante al Grattacielo della Regione, in azione i Vigili del Fuoco

Materiale pericolante al Grattacielo della Regione, in azione i Vigili del Fuoco

Intervento nella prima serata di ieri, 13 maggio, da parte dei Vigili del Fuoco di Torino al Grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante. 

Diverse squadre hanno operato per verificare la sicurezza dell’area, anche attraverso l’utilizzo di droni (SAPR) e di personale qualificato SAF (speleo alpino fluviale) per le attività in quota. 

In seguito, è stata precauzionalmente interdetta una porzione di area sottostante alla struttura per consentire le operazioni di verifica.


 

Dalla redazione di Torino

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