Materiale pericolante al Grattacielo della Regione, in azione i Vigili del Fuoco

Intervento nella prima serata di ieri, 13 maggio, da parte dei Vigili del Fuoco di Torino al Grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante.
Diverse squadre hanno operato per verificare la sicurezza dell’area, anche attraverso l’utilizzo di droni (SAPR) e di personale qualificato SAF (speleo alpino fluviale) per le attività in quota.
In seguito, è stata precauzionalmente interdetta una porzione di area sottostante alla struttura per consentire le operazioni di verifica.