EDISU Piemonte: in aumento le domande di servizi per il diritto allo studio nell'anno accademico 2025/26

EDISU Piemonte rafforza l’impegno a favore del diritto allo studio, con aumento significativo dei principali indicatori di attività nell’anno accademico 2025/2026.

Il numero complessivo di studenti che hanno presentato almeno una richiesta di servizio all’Ente è passato dai 39.851 dell’anno accademico 2024/2025 a 44 mila del 2025/2026, segnando una crescita del 10,33%.

Il numero delle borse di studio erogate è aumentato del 10%, passando dalle 19.142 dello scorso anno alle 21.086 attuali con copertura totale degli aventi diritto secondo il criterio di merito e di bisogno fissato dal Ministero dell’Università e Ricerca. Importante anche il rafforzamento dell’offerta abitativa in quanto i posti letto disponibili in residenze o strutture convenzionate sono passati dai 2.736 rilevati al 10 novembre 2025 agli attuali 3.345.

«La platea di studenti che si rivolge a EDISU Piemonte è cresciuta del 10% confermando il costante trend di crescita fino a superare la quota record di oltre 21 mila borsisti grazie all’impegno finanziario regionale. Con convinzione, Regione Piemonte continua a sostenere le politiche per il diritto allo studio consentendoci anche di ampliare in maniera rilevante l’offerta di residenzialità che continuerà a crescere con la realizzazione di nuove residenze e le opportunità offerte dal PNRR» dichiara il presidente di EDISU Piemonte Roberta Piano .

«Il diritto allo studio in Piemonte è impegno concreto che si traduce in risorse e servizi, in opportunità reali che si traducono in un territorio sempre più attrattivo. Sempre più studenti riconoscono nella nostra Regione un sistema che funziona e che sostiene davvero il merito. Aver garantito la copertura totale degli aventi diritto e aver ampliato in modo significativo i posti letto significa rimuovere ostacoli e rendere l’università accessibile a tutti. Continueremo su questa strada, con determinazione e nella consapevolezza che investire sui giovani significhi investire sul presente e sul futuro del nostro territorio» afferma Daniela Cameroni, assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte.