Ivrea, fiamme negli uffici del Tribunale dopo lo scoppio di una bomba carta

Un incendio si è sviluppato ieri sera negli uffici nel tribunale di Ivrea. Le fiamme sarebbero state precedute dallo scoppio di una bomba carta nel parcheggio dell'edificio, che non avrebbe provocato danni a persone o cose.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme agli artificieri dei Carabinieri e alla Polizia: ancora da chiarire le cause. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo.

Il gesto di uno squilibrato, una vendetta contro una sentenza o un'operazione delle forze dell'ordine, un tentativo di intimidire i magistrati. Non viene tralasciata alcuna possibilità nell'indagine. Gli accertamenti svolti nel corso della notte - come riportato dall'agenzia di stampa Ansa - hanno permesso di capire che l'ordigno, dotato di una miccia, è stato lanciato verso le 21 da dietro la bassa recinzione che delimita il perimetro del complesso dividendolo da un'area parcheggio.

In quel momento in procura era presente il pubblico ministero di turno. L'esplosione è stata forte e ha prodotto molto fumo ma i danni vengono descritti come sostanzialmente irrilevanti. Ad agire è stato un solo individuo, che si è allontanato dopo il lancio.