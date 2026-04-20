Dal Nord Ovest - Malore in bicicletta, 71enne soccorso in codice rosso

Momenti di apprensione questa mattina quando un uomo di 71 anni si è accasciato mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L’episodio è avvenuto tra via Torriore e piazza XX Settembre a Borgomanero. L’allarme è stato lanciato alle 9.23, facendo scattare l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure all’uomo, poi trasportato in ospedale in codice rosso.

Le condizioni del 71enne hanno richiesto un intervento tempestivo da parte del personale sanitario. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sull’evoluzione del quadro clinico.



