Dal Nord Ovest - Tragedia nella notte sull'A21, trovato morto lungo la strada

Tragedia nella notte sull’autostrada A21, poco dopo la barriera di Villanova in direzione di Asti, dove una persona, probabilmente un 45enne, ha perso la vita.

L’allarme ad Asti è scattato intorno alle 4, anche se il fatto dovrebbe essere avvenuto attorno alle 2, quando dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è stato richiesto l’intervento dei soccorsi in supporto alla Polizia Autostradale. È intervenuto anche il 118: l' uomo è stato segnalato a terra di fianco al mezzo che guidava in sosta. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuta la Polstrada.

Ancora molte le incertezze su cui gli inquirenti dovranno fare luce. Tra le ipotesi, quella che si tratti di un investimento da parte di un altro veicolo.



