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Cronaca dal Nord Ovest | 18 aprile 2026, 18:30

Dal Nord Ovest - Uccide l’ex moglie e il nuovo compagno, poi si getta dal castello

Dal Nord Ovest - Uccide l’ex moglie e il nuovo compagno, poi si getta dal castello (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Uccide l’ex moglie e il nuovo compagno, poi si getta dal castello (foto di repertorio)

Dramma della gelosia a Cossombrato: un uomo di 59 anni, Astrit Koni,  albanese residente da 20 anni in Italia, ha ucciso a roncolate l’ex moglie Drita Koni e il suo nuovo compagno, per poi suicidarsi gettandosi dal castello.

I due cadaveri sono stati trovati in un campo del paese.  Dalle prime ricostruzioni, l'omicida pare fosse il giardiniere del castello e ne aveva le chiavi: avrebbe agito spinto dalla gelosia. I Carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica e verificare eventuali collegamenti.

Dalla redazione di Asti

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