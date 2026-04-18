Dal Nord Ovest - Uccide l’ex moglie e il nuovo compagno, poi si getta dal castello

Dramma della gelosia a Cossombrato: un uomo di 59 anni, Astrit Koni, albanese residente da 20 anni in Italia, ha ucciso a roncolate l’ex moglie Drita Koni e il suo nuovo compagno, per poi suicidarsi gettandosi dal castello.

I due cadaveri sono stati trovati in un campo del paese. Dalle prime ricostruzioni, l'omicida pare fosse il giardiniere del castello e ne aveva le chiavi: avrebbe agito spinto dalla gelosia. I Carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica e verificare eventuali collegamenti.