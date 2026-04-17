Biella, manifestazioni di interesse per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione di GAL

Provincia di Biella, in qualità di socio, provvede a raccogliere le manifestazioni di interesse di coloro che sono interessati a far parte del Consiglio di Amministrazione della società partecipata “GAL Montagne Biellesi Società Consortile a r.l.”, individuati su proposta della componente pubblica (5 membri) e su proposta della componente privata (6 membri), la cui elezione, da parte dell’Assemblea, avverrà ai sensi dell'art 15 e 18 del vigente statuto societario.

La manifestazione di interesse, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere secondo il modulo di istanza on line, rinvenibile sul sito provinciale, dovrà pervenire a Provincia di Biella attraverso la seguente modalità: in forma esclusivamente digitale, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno venerdì 24 aprile 2026, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile alla sezione “Cosa fare per” del sito istituzionale dell’amministrazione provinciale, accessibile al link: https://www.provincia.biella.it/it/servizi/page/manifestazione-di-interesse-designazione-componente-del-cda-gal-montagne-biellesi previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).