Dal Nord-ovest: masserizie in fiamme a Motta dei Conti (VC), Vigili del fuoco in azione FOTO

Intorno alle ore 14:00 di oggi, giovedì 9 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, con il supporto dei mezzi speciali e dell’autobotte, è intervenuta nel comune di Motta dei Conti per un incendio di masserizie adiacente a un capannone.
Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo, alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Fortunatamente non si segnalano feriti; sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.