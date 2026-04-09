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Cronaca dal Nord Ovest | 09 aprile 2026, 17:27

Dal Nord-ovest: masserizie in fiamme a Motta dei Conti (VC), Vigili del fuoco in azione FOTO

Dal Nord-ovest: masserizie in fiamme a Motta dei Conti (VC), Vigili del fuoco in azione

Dal Nord-ovest: masserizie in fiamme a Motta dei Conti (VC), Vigili del fuoco in azione

Intorno alle ore 14:00 di oggi, giovedì 9 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, con il supporto dei mezzi speciali e dell’autobotte, è intervenuta nel comune di Motta dei Conti per un incendio di masserizie adiacente a un capannone.

Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo, alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata. 

Fortunatamente non si segnalano feriti; sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

C.S. VVF, G. Ch.

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