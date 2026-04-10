Dal Nord Ovest - Tragico incidente, muore motociclista di 25 anni

Un drammatico incidente stradale si è consumato intorno alle 17.30 di ieri, giovedì 9 aprile, in via Sansovino 205 , dove un giovane di circa 25 anni ha perso la vita mentre era alla guida della sua motocicletta, una Kawasaki 750. Secondo la prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote mentre viaggiava in direzione corso Grosseto. Nella caduta avrebbe impattato un'auto a bordo strada.

L'allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa di Azienda Zero ha inviato sul posto un'ambulanza del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari, per il giovane centauro non c'è stato nulla da fare: i traumi riportati nell'impatto sono risultati fatali e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia la polizia locale per i rilievi del caso. Da Pasqua a oggi sono otto le vittime a seguito di sinistri stradali.



