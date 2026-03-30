Biella, lavori in corso: ecco come cambia la viabilità

Causa lavori UT il Comune di Biella comunica che è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare e divieto di sosta nelle seguenti aree:

- È istituito il DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 17,00 del 11.01.2026 alle ore 18,00 del 24.02.2026, eccetto autorizzati muniti di pass, in piazza del Monte;

- È istituito il segnale di obbligo “DIVIETO DI ACCESSO” in piazza del Monte da vicolo del Ricovero (percorrenza in ingresso consentita da via Belletti Bona e uscita da cancello di vicolo del Ricovero) nello stesso periodo;

-È istituito il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA FUORI DAGLI SPAZI SEGNATI” in piazza del Monte, eccetto veicoli autorizzati nello stesso periodo.