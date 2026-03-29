GEMA 2026 – Cuori all’opera

Dal 7 al 12 aprile 2026 tornano le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (GEMA), l’appuntamento internazionale dedicato alla valorizzazione dell’artigianato artistico e dei mestieri d’eccellenza.

Coordinatore nazionale delle GEMA in Italia è Artex Firenze.

Sei artigiane del territorio biellese si uniscono in un progetto condiviso per valorizzare e raccontare l’artigianato locale, tra presenza fisica e racconto digitale. Dal 7 al 12 aprile 2026, Giraffa Point di Biella – in via Repubblica 40 – si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove il pubblico può incontrare dal vivo le artigiane, assistere alle fasi di lavorazione, partecipare a workshop e conferenze, e scoprire il valore del saper fare biellese.

Laboratori aperti: il programma

Per tutta la durata di GEMA 2026, Giraffa Point ospita una programmazione ricca e variegata. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio.

La vetrata artistica — Controoccorrente di Maria Scarognina

Giovedì 9 aprile, ore 12:00–14:00 e 16:00–18:00 | Sabato 11 aprile, ore 10:00–12:00

Una dimostrazione dal vivo di come nasce una vetrata artistica contemporanea. Il pubblico potrà vedere all’opera tutti i passaggi della realizzazione: dal taglio del vetro alla scelta dei materiali e delle attrezzature oggi in uso. Una tecnica tradizionale che si fa attuale nelle forme, nei colori e nei materiali. Ingresso libero, senza prenotazione, aperto a tutti.

Kintsugi, l’arte di riparare con l’oro — Chiaraarte di Chiara Lorenzetti

Venerdì 10 aprile, ore 10:00–12:00 (workshop) | ore 18:00–19:00 (conferenza e presentazione libro)

Nata nel XV secolo sotto l’influenza della filosofia Zen, il Kintsugi è l’antica tecnica giapponese che ripara le ceramiche mettendo in evidenza le crepe con l’oro, celebrando la bellezza dell’imperfezione. In Occidente è diventata una potente metafora di resilienza e rinascita interiore.

La mattina è dedicata a un workshop pratico (massimo 6 partecipanti, prenotazione obbligatoria) in cui sarà possibile sperimentare alcune fasi sia del kintsugi tradizionale che contemporaneo. In serata, invece, la conferenza “Kintsugi, l’arte preziosa di riparare con l’oro” e la presentazione del libro omonimo sono aperte a tutti, senza prenotazione.

Costruisci il tuo folletto Girula — SarArt di Sara Calvio

Mercoledì 8 aprile, ore 17:00–18:00

Un laboratorio in legno dedicato ai bambini dai 6 anni in su: i partecipanti assembleranno e coloreranno il folletto Girula, che a lavoro ultimato tornerà a casa con il suo costruttore. Massimo 10 partecipanti, prenotazione obbligatoria.

Essere artigiani nel 2026: eroi o visionari? — Argentero Carpenteria Metallica di Cristina Argentero

Venerdì 10 aprile, ore 15:00–16:00

Una lettura pubblica: Cristina Argentero dà voce a una lettera aperta alle nuove generazioni per raccontare gioie e dolori dell’essere artigiano oggi. Un momento di riflessione e confronto aperto a tutti, senza prenotazione.

Introduzione al Sashiko — Gurisanna di Annalisa Colletto

Giovedì 9 aprile, ore 10:00–12:00 e 14:00–16:00 | Sabato 11 aprile, ore 14:00–17:00 | Domenica 12 aprile, ore 10:00–13:00

Il Sashiko è una tecnica di ricamo giapponese originariamente usata per rinforzare i tessuti. Attraverso punti semplici e ripetuti su schemi geometrici, ogni partecipante realizzerà una toppa decorativa da portare a casa, da applicare come ornamento o per riparare un capo. Aperto a ragazzi e adulti, massimo 6 partecipanti per sessione. Prenotazione obbligatoria.

Laboratorio Tataki-Zomè — Lanaviva di Annalisa Zegna

Mercoledì 8 aprile, ore 16:30–17:30

Tecnica di stampa botanica giapponese: fiori e foglie vengono disposti su tessuto o carta e impressi battendo con un martelletto, creando originali composizioni naturali. Ogni partecipante realizzerà un segnalibro. Aperto ad adulti e bambini, massimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

Ecoprint su carta — Lanaviva di Annalisa Zegna

Domenica 12 aprile, ore 10:30–13:00

Nata dalla sperimentazione dell’artista India Flint negli anni Novanta, la tecnica dell’ecoprint combina lo shibori con il materiale botanico per imprimere su carta la forma e il colore di foglie e fiori. I partecipanti creeranno un quadretto da incorniciare. Riservato agli adulti, massimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

Le protagoniste

Le sei artigiane biellesi protagoniste di GEMA 2026 sono: Argentero Carpenteria Metallica di Cristina Argentero, Chiaraarte di Chiara Lorenzetti, Controoccorrente di Maria Scarognina, Gurisanna di Annalisa Colletto, Lanaviva di Annalisa Zegna, e SarArt di Sara Calvio.



Info:

Chiara Lorenzetti 3495830059