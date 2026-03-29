“Adotta un banco”: insieme per custodire la Basilica Antica di Oropa

Ogni giorno migliaia di pellegrini e visitatori si raccolgono nei banchi della Basilica Antica di Oropa, luogo simbolo di spiritualità e memoria condivisa. Sedute semplici, ma cariche di significato, che nel tempo hanno accompagnato momenti di preghiera, riflessione e devozione.

Oggi, però, questi elementi mostrano i segni dell’usura: il passare degli anni e l’utilizzo quotidiano hanno lasciato tracce evidenti sulle superfici lignee, rendendo necessario un intervento di restauro mirato e rispettoso della loro storia. L’obiettivo è recuperare la bellezza originaria dei banchi, proteggerne il legno e garantirne la conservazione nel tempo.

Il progetto prevede interventi di ripristino delle superfici, oggi in parte rovinate da graffi, abrasioni e dalla perdita delle finiture protettive, aggravata anche dall’uso di detergenti aggressivi negli anni più recenti. Un lavoro attento, volto a restituire dignità e funzionalità a questi arredi, parte integrante dell’esperienza dei fedeli.

Da qui nasce l’iniziativa “Adotta un banco”, che invita cittadini, pellegrini e sostenitori a contribuire concretamente al restauro. Anche una piccola donazione può fare la differenza, aiutando a preservare un patrimonio che appartiene a tutti.

Per chi lo desidera, è possibile sostenere il recupero di un intero banco: un gesto che sarà ricordato con una targhetta dedicata, a testimonianza di un impegno che unisce cura, memoria e futuro.

https://www.santuariodioropa.it/restauro_banchi_basilica_antica/