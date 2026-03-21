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Cossato e Cossatese | 21 marzo 2026, 08:30

Da luglio a Castelletto Cervo novità sulla raccolta indifferenziata

Da luglio a Castelletto Cervo novità sulla raccolta indifferenziata

Da luglio a Castelletto Cervo novità sulla raccolta indifferenziata

Dal 1 luglio novità in vista a Castelletto Cervo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti indifferenziati. A partire dal 1 luglio verrà effettuata sempre con frequenza quattordicinale. Dietro alla novità, ci sono le disposizioni europee e regionali, nell'ottica di una riduzione delle emissioni in atmosfera ed al fine di stimolare una miglior differenziazione dei rifiuti urbani.

Le novità non so o però finite qui perchè i nuclei familiari con presenza di bambini od anziani, che conferiscono nell'indifferenziato pannolini e/o pannoloni, possono richiedere al Comune l'attivazione di un servizio specifico di raccolta ad hoc. Per avere maggiore informazioni a proposito o comunque per attivare il servizio è necessario darne comunicazione  agli uffici comunali entro il 30 aprile 2026.

s.zo.

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