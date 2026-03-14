Dal Nord/Ovest: Incendio in casa ad Alice Castello, 75enne muore carbonizzato

Tragedia nel pomeriggio di oggi ad Alice Castello, nel Vercellese, dove un uomo di 75 anni, F.D., ha perso la vita nell’incendio della propria abitazione.

Le fiamme sono divampate intorno alle 16.15 in una casa situata in piazza Crosio. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato il fumo provenire dall’edificio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Una volta entrati nell’abitazione, purtroppo, i soccorritori hanno trovato il corpo dell’uomo carbonizzato.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.