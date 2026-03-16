Maltempo nella vicina Valsesia, proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco FOTO

In Valsesia proseguono gli interventi legati all’ondata di maltempo che ha interessato il territorio nel fine settimana. Nella giornata di domenica 15 marzo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono stati impegnati in più operazioni tra Cellio con Breia, Scopello, Varallo e Roasio, a conferma di una situazione che ha richiesto attenzione su diversi fronti.

Il quadro emerso dalle attività dei soccorritori racconta criticità diffuse ma puntuali, con problemi causati soprattutto da piante cadute, allagamenti e danni ai sottoservizi. Per la Valsesia, e più in generale per l’area vicina, resta dunque evidente l’impatto lasciato dal maltempo sul territorio.

Cosa è successo in Valsesia il 15 marzo dopo il maltempo

La prima chiamata ha riguardato il Comune di Cellio con Breia, in località San Bernardo, dove una pianta ha tranciato i cavi dell’Enel e quelli della Telecom. Un episodio che rende bene la natura dei disagi di queste ore, in cui il maltempo non ha inciso soltanto sulla viabilità, ma anche sui collegamenti e sui servizi essenziali.

Sempre nel territorio di Cellio con Breia, i Vigili del Fuoco sono poi intervenuti per un allagamento in uno scantinato, altra conseguenza tipica di giornate segnate da precipitazioni intense e persistenti.

Interventi a Scopello, Varallo e Roasio

Le operazioni sono proseguite nel Comune di Scopello, dove una pianta è caduta su un’autovettura. Un intervento che conferma quanto la presenza di alberi instabili, dopo vento e pioggia, continui a rappresentare una delle principali criticità su tutto il territorio valsesiano.

Successivamente è stato effettuato un intervento anche a Varallo per un allagamento, mentre nel Comune di Roasio i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a liberare la sede stradale da una pianta divelta.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco tra dissesti e messa in sicurezza

La sequenza degli interventi svolti dal distaccamento di Varallo mostra con chiarezza il tipo di emergenze affrontate nelle ore successive al peggioramento meteo. Non si tratta di un unico evento concentrato in un solo punto, ma di una serie di situazioni diverse distribuite sul territorio, tutte accomunate dalla necessità di mettere in sicurezza aree, strade e infrastrutture.

Caduta alberi, allagamenti e danni alle linee di servizio rappresentano infatti gli effetti più immediati che il maltempo può lasciare anche a distanza di ore dalla fase più intensa delle precipitazioni. In questo contesto, il presidio operativo dei Vigili del Fuoco resta essenziale per ripristinare condizioni di sicurezza e limitare i disagi.

Perché il maltempo in Valsesia interessa il territorio

Per la Valsesia, giornate come quella del 15 marzo mostrano in modo concreto quanto un’ondata di maltempo possa incidere sulla vita quotidiana di comuni diversi, dai centri principali alle località più periferiche. I problemi non riguardano solo la pioggia o la neve in sé, ma le conseguenze che queste possono generare su strade, abitazioni, impianti e collegamenti.

Il fatto che gli interventi abbiano coinvolto Cellio con Breia, Scopello, Varallo e Roasio conferma inoltre la diffusione delle criticità sul territorio. È proprio in questi momenti che emerge il valore della rapidità d’azione dei soccorritori e della capacità di risposta del sistema di emergenza locale.