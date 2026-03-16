Corsi di sci per i più piccoli: febbraio sulla neve con l’ASD Gruppo Sportivo Favaro FOTO

Nel mese di febbraio l’ASD Gruppo Sportivo Favaro, affiliato Csen – Comitato Provinciale di Biella, ha organizzato a Torgnon i corsi di sci dedicati ai bambini di 5 e 6 anni. Un’iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli alla montagna e allo sport in un contesto sicuro, divertente e formativo.

Le lezioni sono state condotte da alcuni maestri di sci Csen dell’associazione, che con professionalità e attenzione hanno accompagnato i giovani partecipanti nei loro primi passi, o meglio, nelle loro prime discese sulla neve. Il gruppo, composto da circa sei bambini, ha potuto apprendere le basi della tecnica sciistica attraverso giochi, esercizi mirati e momenti di socializzazione.

Sabato 14 marzo si è svolta l’ultima giornata di corso, un momento che ha visto i piccoli sciatori protagonisti. Al termine della mattinata, ogni bambino ha ricevuto l’attestato di partecipazione, un riconoscimento simbolico del percorso svolto e dell’impegno dimostrato.

L’ASD Gruppo Sportivo Favaro ha ringraziato le famiglie per la fiducia, i maestri per la dedizione e tutti i bambini per l’entusiasmo dimostrato durante le attività. L’appuntamento è alla prossima stagione, con nuove iniziative sulla neve dedicate ai più giovani.